Cassazione, la Santa Croce dovrà versare al Comune di Canistro 300mila euro per tasse non pagate

Canistro. La Santa Croce dovrà versare al Comune di Canistro 300mila euro per tasse non pagate.

Lo fa sapere l’amministrazione Comunale, informando della decisione della Corte Suprema di Cassazione – Sezione Tri butaria Civile, che, con Ordinanza numero 12939/19, depositata in Cancelleria il 15 maggio, ha rigettato il ricorso promosso dalla Sorgente Santacroce spa relativamente ai Tributi Tarsu 2008-2009, Imu 2008- 2009 riconoscendo in favore del Comune di Canistro il pagamento di oltre 293mila euro, più 11mila e 381 euro per spese di Lite.

“A noi non fa piacere sapere della situazione debitoria nei confronti del Fisco da parte di Colella”, spiegano in una nota, “né di replicare allo stesso per far conoscere ali‘opinione pubblica il credito che il comune di Canistro vanta nei suoi confronti, ma il suo atteggiamento anogante e le sue continue esternazioni sulla stampa, ci obbligano a rispondere, precisare e informare”.