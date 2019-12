Santa Clause calling, il gran gala di beneficenza a favore delle popolazioni di Costa d’Avorio, Ruanda, Mali e Madagascar

Avezzano. L’edizione 2019 del Gran Gala di Beneficenza “Santa Clause Calling” organizzato da JP Events di Iolanda Petricca, si svolgerà in collaborazione e con l’ausilio dell’ associazione di volontariato “Granello di Senape”, attiva da decenni a sostegno delle persone meno abbienti, degli esclusi, degli emarginati e degli oppressi. Per farlo porta avanti numerosi progetti di formazione, educazione, salute, cooperazione economica in Costa d’Avorio, Ruanda, Mali e Madagascar. In Italia è attiva con “Donne vittime della tratta”, la cui lodevole finalità sociale l’ha portata a diventare un unicum nel panorama nazionale. I proventi della serata verranno devoluti alla suddetta associazione, garantendo, quindi, un supporto concreto e indispensabile alle attività che quotidianamente vengono portate avanti.

“Il GDS crede che il grande sogno di una società nuova sia realizzabile solo partendo dal basso, condividendo la povertà e la sofferenza, la forza e la speranza dei tanti poveri del mondo, per costruire con essi i piccoli passi che portano a un nuovo futuro”, dichiarano l’avvocato Patrizia Mandato e Flavia De Sanctis, responsabili territoriali dell’associazione. “L’aiuto ai Paesi poveri del sud del mondo, in nome di una solidarietà concreta e non delegata, viene prestato sotto forma di finanziamento per iniziative e progetti che permettono agli interessati di guadagnarsi

da vivere con il proprio lavoro, consentendo alla popolazione ed alla nazione di appartenenza di sottrarsi alla schiavitù della fame, del lavoro nero, dello sfruttamento.” hanno continuato le responsabili territoriali.

“Quando sul finire dell’estate ho incontrato Iolanda, ideatrice e promotrice dell’evento, che mi ha parlato dei suoi sogni, delle sue speranze e della volontà di contribuire a rendere questo pianeta migliore, ho trovato incredibilmente soddisfacente la sua volontà di destinare i proventi del progetto al Granello di Senape. Per questo, per averci coinvolti, la ringrazio di cuore”.

Per l’occasione si esibiranno: Sebastiano Mocci, vincitore del premio internazionale TMF Tour Music Fest 2018, Andrea Licciardo e Giovanna Luisi, finalisti del premio “Mia Martini 2019” e Katia Cona Vitello, in arte

Khona. A impreziosire il Gala sarà uno speciale parterre composto da illustri cittadini del territorio marsicano, noti

imprenditori operanti nel centro Italia, ma anche diversi influencer e blogger. Tra i momenti più emozionanti dell’evento vi sarà la consegna dei “Santa Claus Ambassador”, riconoscimento attribuito a quelle persone che, attraverso il proprio operato, sono portatori dei valori di cui il “Santa Claus Calling” si fa portavoce: solidarietà, amore, speranza, positività.