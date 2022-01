Sant’ Antonio Abate alla residenza San Giuseppe di Magliano de’ Marsi (FOTO)

Magliano de’ Marsi. Nella Marsica la devozione verso il santo patrono degli animali è ancora molto forte. “Presso la struttura residenziale questo è stato un giorno che non è passato inosservato perché i nostri anziani rivivono le tradizioni locali in modo particolare nel cibo, infatti le panette e i ranati non sono mancati sulla tavola degli ospiti”, raccontano dalla struttura.

“Alcuni soci della cooperativa nelle persone di Rosa, Franca e del cuoco Ivano si sono adoperati per rendere speciale questa giornata”, proseguono, “affaccendati tra i fornelli per la cottura dei succulenti ranati ben conditi e speziati”.

“Un grazie particolare a don Francesco Di Girolamo, padre spirituale, sempre presente nella struttura anche se questa volta in maniera virtuale a causa della pandemia”, concludono dalla struttura San Giuseppe, “il quale collegato in video chiamata, dopo la preghiera corale e canti tipici dedicati al Santo, ha benedetto le panette consegnate poi a tutti gli ospiti. Grazie anche ad Antonio Vitale speaker di Radio monte Velino per averci rifornito della musica e dei canti tipici di questa tradizione. Si ringraziano infine la presidente Roberta, la direttrice Giuseppina e tutti i soci per essere sempre partecipi e parti integranti di questa bella famiglia per la gioia di tutti i nonni”.