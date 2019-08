Sanremo Young fa tappa a Civitella Roveto, la trasmissione di Rai1 condotta dalla Clerici arriva nella Marsica

Civitella Roveto. Sanremo Young fa tappa a Civitella Roveto. La nota trasmissione di Rai 1, condotta da Antonella Clerici, arriva nel territorio marsicano domani in piazza Gran Sasso. L’evento è organizzato dall’assessorato alla Cultura di Civitella Roveto.

Saranno 14 i ragazzi protagonisti della kermesse nazionale, provenienti da tutt’Italia, tra cui Laura Fantauzzo, la giovane cantautrice avezzanese, apprezzatissima nel panorama musicale italiano. Da poco è infatti uscito il suo ultimo singolo “Gioire tra le lacrime”. Presenterà la serata la nota conduttrice Paola Delli Colli.

Nel corso della serata, saranno presenti, come special guest, il giovane cantante marsicano Marco Boni, protagonista di “Ti lascio una canzone 8”, sempre con Antonella Clerici, della finale mondiale di “Sanremo junior” e vincitore del programma di Rai 1 “Prodigi” condotto da Flavio Insinna e Anna Valle, e la bravissima ballerina avezzanese Francesca Compagno, che studia danza nel Liceo Coreutico di Teramo e si distingue in numerosi concorsi nazionali.

“Sanremo Young” è un teen talent satellite del Festival della Canzone Italiana dedicato a cantanti di età compresa tra i 14 e i 17 anni. I ragazzi hanno avuto l’opportunità di cantare sul palco dell’Ariston. La trasmissione, condotta da Antonella Clerici, è andata in onda in prima serata su Rai1 lo scorso 15 febbraio. Dopo diverse selezioni una commissione artistica composta da Antonella Clerici, il produttore Gianmarco Mazzi e il maestro Diego Basso, ha scelto i 20 ragazzi tra più di 3000 candidati in tutta Italia.

Dopo l’esperienza televisiva indimenticabile i ragazzi hanno deciso di continuare il loro percorso artistico, facendo per tutta l’estate 2019 un tour in molte parti d’Italia e a settembre alcuni di loro andranno anche in Spagna, a Lloret de Mar, nella cornice dell’evento ” The best model of Europe”.