Sanità, tuona Pezzopane (Pd): non si può morire così, ospedali marsicani abbandonati dalla Regione

Avezzano. La deputata del Partito Democratico, Stefania Pezzopane, interviene sulla tragedia del 58enne morto dopo l’arrivo all’ospedale di Avezzano, sollevando nuovamente il problema della sanità marsicana. L’uomo, come raccontato da MarsicaLive, si era recato al pronto soccorso di Tagliacozzo, trovandolo chiuso e ripartendo verso Avezzano.

“La tragedia del 58enne deceduto”, spiega Stefania Pezzopane, “la dice lunga sullo stato di grave confusione e mala gestione della sanità in Abruzzo. Ho già sollevato giorni fa il caso in Parlamento con una interrogazione al Ministro, ma questa ultima vicenda è davvero molto grave ed emblematica di quanto può accadere nel nostro territorio. Non si può morire così. Assistiamo ogni giorno a balletti di ipotesi fantasiose in cui esponenti della maggioranza sono spesso in contrasto. Ci si perde in chiacchiere. È ora di finirla”.

“Dopo due mesi”, sottolinea la Dem, “è ora che la Regione metta nero su bianco il Piano operativo, strumento essenziale per capire la riorganizzazione sanitaria e le risorse da utilizzare sugli ospedali, sulla medicina del territorio e sulla telemedicina, Va rafforzata la vocazione no-Covid di questa Provincia, puntando su reparti e Dipartimenti extra Covid. Come la Regione intende usare le tantissime risorse destinate dal Governo all’emergenza sanitaria? È mai possibile che sull’ospedale di Tagliacozzo, non si possa puntare alla riapertura del PPI? Perché ragionare su una riabilitazione post Covid e non invece più utilmente sul Ppi? E Pescina? Perché non utilizzare i presidi in collegamento con ospedale di Avezzano per snellire le liste di attesa e dare più servizi alla popolazione? Se una cosa ci ha insegnato questa tragica esperienza è che ogni paziente va immediatamente preso in carico, seguito subito dalla medicina del territorio e poi dall’ospedale, senza assurde attese”.

“L’obiettivo di abbattere le liste di attesa potrebbe essere agevolmente raggiunto proprio grazie al miglior utilizzo degli ospedali di Tagliacozzo e Pescina”, tuona l’esponente del Partito Democratico, “il sindaco di Sante Marie Lorenzo Berardinetti e tanti sindaci marsicani, hanno posto domande e proposte a cui nessuno da risposte. Il nuovo ospedale ad Avezzano, finanziato dall’assessore Paolucci, che fine ha fatto? Il laboratorio al Crua? L’utilizzo dell’Interporto? Siamo tutti pronti a dare il nostro contributo, e lo abbiamo fatto assegnando già 31 milioni di euro alla Regione Abruzzo, somme già in cassa, ma arriveranno altre risorse fino a 120 milioni aggiuntivi a quanto assegnato lo scorso anno. Ma senza un Piano operativo”, conclude la Pezzopane, “la Regione come e dove allocherà queste risorse e per quali veri obiettivi sanitari? Basati su quali analisi epidemiologiche?”.