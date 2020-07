Sanità pubblica, universale, laica e gratuita. Presidio di Potere al Popolo Marsica oggi in Piazza Risorgimento

Avezzano. Potere Al Popolo! Marsica organizza per oggi, dalle 17:30 in Piazza Risorgimento ad Avezzano, un presidio a difesa della sanità pubblica, contro le recenti politiche di tagli e smantellamenti attuate negli ultimi anni che hanno interessato il territorio marsicano, e proseguite anche durante il periodo di pandemia. “All’iniziativa, che si svolgerà nel pieno rispetto di tutte le misure anti covid-19″, fa sapere Potere al Popolo Marsica,” aderiranno anche la componente locale di Rifondazione Comunista ed Avezzano Bene Comune. Sarà inoltre possibile sottoscrivere la petizione popolare nazionale per una sanità pubblica universale, laica e gratuita per riconquistare il diritto alla salute. Avezzano. Potere Al Popolo! Marsica organizza per oggi, dalle 17:30 in Piazza Risorgimento ad Avezzano, un presidio a difesa della sanità pubblica, contro le recenti politiche di tagli e smantellamenti attuate negli ultimi anni che hanno interessato il territorio marsicano, e proseguite anche durante il periodo di pandemia. “All’iniziativa, che si svolgerà nel pieno rispetto di tutte le misure anti covid-19″, fa sapere Potere al Popolo Marsica,” aderiranno anche la componente locale di Rifondazione Comunista ed Avezzano Bene Comune. Sarà inoltre possibile sottoscrivere la petizione popolare nazionale per una sanità pubblica universale, laica e gratuita per riconquistare il diritto alla salute.

L’Italia del 2020 che ha affrontato il virus pandemico è un’Italia fiaccata da decenni di tagli, privatizzazioni, riduzione di ospedali e di posti letto, smembramento della medicina territoriale, indebolimento delle cure intermedie, domiciliari e della rete di medici di medicina generale e di pediatri di libera scelta. Un’Italia che ha tagliato costantemente il personale sanitario, bloccato il turn-over di medici, infermieri e tecnici sanitari”.

“Un’Italia che”, prosegue Potere al Popolo Marsica,” con Governi di centrodestra come di centrosinistra, senza dimenticare i Governi “tecnici”, aveva già sottratto al servizio sanitario 37 miliardi di euro in 10 anni, ma i cui tagli hanno ormai una durata quasi trentennale, così come quasi trentennale, dal 1992 ad oggi, è stata l’opera di aziendalizzazione, privatizzazione e di rottura progressiva di ogni solidarietà tra le diverse parti del territorio nazionale. Tutto ciò ha inevitabilmente contribuito, nella fase dell’esplosione della pandemia, a determinare la morte di migliaia di persone e di duecento lavoratori della sanità”.

“E’ necessario cambiare radicalmente direzione, dire basta a questo stato di cose! Invitiamo le cittadine e i cittadini al nostro presidio di oggi dalle 17.30 a Piazza Risorgimento ad Avezzano”, conclude Potere al Popolo Marsica.