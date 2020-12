Sanità marsicana, Di Pangrazio scrive a Testa: non è più tempo di temporeggiare, abbiamo bisogno di risposte certe in tempi congrui

Avezzano. Nella giornata di ieri, il sindaco di Avezzano, Giovanni Di Pangrazio, in pieno accordo con i consiglieri di maggioranza, ha provveduto a recapitale al Direttore generale della Asl1, Roberto Testa, la seguente missiva.

“Gent.le Direttore, con nota prot. n. 61237/2020 del 20.11.2020 ho provveduto a trasmetterLe il documento dei Sindaci della Marsica, contenente quanto discusso e condiviso dall’Adunanza svoltasi il giorno 13 novembre, nonchè le ulteriori integrazioni fatte pervenire da alcuni Primi cittadini nei giorni successivi”.

“Sebbene con il citato documento ben 36 Sindaci su 37 avessero impegnato tutte le Autorità Politiche ed Amministrative, ciascuna per le proprie competenze, a realizzare nell’immediato una serie di azioni ritenute indispensabili per fronteggiare la gravissima situazione nella quale versa la sanità marsicana con particolare riferimento al presidio ospedaliero di Avezzano, alcun riscontro ad oggi è pervenuto nonostante siano ormai trascorsi oltre 25 giorni”.

“Sempre al fine di trovare soluzioni concrete che potessero porre rimedio alla preoccupante emergenza sanitaria in corso, il giorno 9 dicembre, come ben si sa, si è svolto un incontro all’esito del quale Lei si è impegnato dinanzi ai presenti a comunicare entro e non oltre una settimana una data certa entro la quale l’azienda sanitaria avrebbe proceduto all’assunzione del personale infermieristico; quali azioni sarebbero state intraprese dalla Asl1 al fine di incrementare il numero dei posti letto covid; nonchè la tempistica necessaria a dotare il P.O. di Avezzano di un macchinario per la processazione dei tamponi”.

“Interventi, questi, ritenuti prioritari e non più procrastinabili, soprattutto in previsione di una terza ondata prevista per il mese di gennaio dagli esperti di riferimento del Ministero della Salute. Ebbene, una settimana è trascorsa ed alcuna comunicazione è pervenuta. Le chiedo, pertanto, con estrema sollecitudine e con spirito di leale collaborazione, di riscontrare la presente, rappresentando:

le modalità e i tempi certi entro i quali l’azienda sanitaria locale intende potenziare la dotazione dei posti letto covid, vista l’operazione conclusasi in modo fallimentare con la Clinica Immacolata di Celano; la data certa entro la quale procederete all’assunzione di nuovo personale infermieristico; lo stato dei lavori per la realizzazione dei posti letto in terapia intensiva presso il P.O. di Avezzano e la data certa di riconsegna degli stessi; la data certa entro la quale il P.O. di Avezzano sarà dotato di idoneo macchinario per la processazione dei tamponi”.

“Il tutto affinchè io possa riportare le informazioni richieste dinanzi all’Adunanza dei Sindaci della Marsica che, presumibilmente, convocherò per il giorno 22 o 23 dicembre 2020, tenendo conto anche della sua disponibilità, rinnovandole sin da ora l’invito a partecipare anche in presenza”.

“In attesa di fattivo e sollecito riscontro, La saluto cordialmente”.