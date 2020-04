Sanità Marsica, il comitato per i piccoli ospedali: rammarico e stupore per l’intervento di Quaglieri

Avezzano. “Rammarico e profondo stupore per l’intervento del consigliere regionale Mario Quaglieri in replica ai sindaci sulla questione della sanità nella Marsica”. Sono le parole del comitato per la difesa dei piccoli ospedali, secondo cui “spiace evidenziare come un esponente della Regione, che è titolato a garanzia dei più deboli dell’Abruzzo intero, parli di sciacallaggi mentre l’emergenza della situazione sanitaria coinvolge il territorio e in particolare i piccoli presidi”.

“Al riguardo è spontaneo chiedersi” afferma il presidente del comitato, Rita Tabacco “quale sia la posizione morale di presunta incompatibilità tra la funzione di chirurgo di una struttura privata abruzzese e la presidenza della quinta commissione regionale che tratta di sanità pubblica. Ci auguriamo che il consigliere, nella sua obiettività di giudizio, designi una data di riapertura dei punti intervento di Tagliacozzo e Pescina senza trincerarsi dietro a un generico ‘fine emergenza’. Non si chiede ‘la soluzione di tutti i problemi’, come afferma, ma si chiede l’applicazione del piano sanitario, basta leggerlo. Con i sindaci e i cittadini, ricordiamo che la carta costituzionale è nata con la gente e dalla gente soprattutto per coloro che non hanno voce” conclude.