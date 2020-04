Sanità, Marcangeli: maggiori e più chiare rassicurazioni per gli ospedali della Marsica

Avezzano. Negli ultimi giorni molteplici sono stati gli appelli anche pressanti e critici alla Regione perché desse risposte ed assicurazioni sulla carente situazione dei presidi ospedalieri della Marsica.

“Il comitato in difesa dei piccoli ospedali presieduto da Rita Tabacco, ha iniziato con un vibrante appello sottoscritto anche da me, la battaglia per una migliore sanità nei p.o. e nella medicina di base a corto di protezioni, subito raccolta e ben proseguita da molti sindaci della Marsica, consiglieri provinciali amministratori e politici. Tuttavia, mentre l’emergenza prosegue ed impone ritmi accelerati e maggior decisionismo, che io sappia non sono arrivate comunicazioni ufficiali ed esaustive dalla Regione e dalla Asl. Le ultime notizie ufficiose sono state della Fasciani ma non sono sufficientemente rassicuranti”, ha commentato Giovanni Marcangeli, già presidente della Asl di Avezzano .

“Occorre sapere con chiarezza cosa si sta facendo per potenziare e riorganizzare l’affannato ospedale di Avezzano , per riaprire i pronto soccorso di Pescina e Tagliacozzo e quale sia la programmazione per la Marsica dell’assessorato alla sanità. Il popolo Marso ha il diritto di sapere per l’immediato se può confidare nella migliore assistenza sanitaria territoriale ed ospedaliera ordinaria ed anti Covid e per il futuro come si intenda colmare le lacune causate dalla sciagurata politica dei tagli alla spesa degli ultimi otto anni. E’ ora di risposte e di certezze e la Regione e la Asl hanno dovere di darle come gli amministratori comunali e provinciali ed i cittadini in particolare dei centri più’ lontani e disagiati hanno più’ volte chiesto”, ha concluso Giovanni Marcangeli.