Sanità, il sindaco Santilli attacca Ranalletta: “Inutile commissione con minoranza se poi lui va a ruota libera”

Celano. In una nota diffusa questa mattina alla stampa, il sindaco di Celano Settimio Santilli, lamenta la comunicazione “in solitaria” del consigliere di opposizione Gesualdo Ranalletta, candidato a sindaco nelle scorse amministrative, in tema di sanità.

“Con molto rammarico e stupore abbiamo appreso dagli organi di stampa e constatato dunque che dopo la prima riunione della commissione per l’emergenza Covid-19 avutasi proprio ieri mattina alle 11 tra il sottoscritto, l’assessore alla Sanità Antonella De Santis, l’assessore alla città Piero Ianni, il Presidente del Consiglio Silvia Morelli e i consiglieri di minoranza Vincenzo Torrelli e Calvino Cotturone, dove erano state condivise le persone da coinvolgere, le azioni, gli strumenti e i tempi in un clima del tutto disteso e collaborativo, allo stesso tempo qualcuno ha fatto passi in avanti scomposti e del tutto scorretti e irrispettosi di quanto tra l’altro sancito e votato all’unanimità in consiglio comunale, dove si era pensato di coinvolgere anche la minoranza proprio con l’apposita commissione appena costituitasi”.

Sono le parole del sindaco Santilli dopo l’articolo a firma del capogruppo di minoranza Gesualdo Ranalletta.

“È del tutto inutile a questo punto la commissione, se al tempo stesso le decisioni concordate da questa che di li a poco sarebbero state diramate attraverso un comunicato stampa condiviso, vengono immediatamente e contemporaneamente superate dalla spasmodica voglia di visibilità del capogruppo “Per Celano” Gesualdo Ranalletta – continua il Sindaco Santilli – è imbarazzante ed è una vera e propria presa in giro e non essendo la prima volta che accade, riteniamo che non sia più un caso. Non possiamo permettere in un momento così difficile per la nostra comunità che la gente sia ulteriormente disorientata e che noi stessi legittimati dal popolo a governare ed evidentemente troppo propensi alla condivisione, si venga delegittimati dal farlo per l’eccessiva propensione al confronto e dialogo con la minoranza. È bene dunque che si ridefiniscano e rideterminino bene i ruoli dei consiglieri comunali di maggioranza ed opposizione stabiliti dal popolo solo un mese fa, visto che la mano tesa è stata già più volte prima accettata e poi ritirata per delle frivole tattiche politiche che lasciano il tempo che trovano e che sono veramente di basso profilo.

Stiamo mettendo in campo ogni azione utile per affrontare l’emergenza COVID-19 con molta lucidità, equilibrio e coerenza, non possiamo più permetterci di deconcentrarci e spendere utili energie nervose per chi evidentemente non le merita – conclude Santilli.

