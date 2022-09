Sanità, i numeri della gestione dell’emergenza covid e della campagna vaccinale

Avezzano. Aree interne e montane dove manca un presidio di 118 ma anche ambulanze senza medico, file insostenibili nei pronto soccorso e personale carente. Ad intervenire, per sanare situazioni annose che affliggono la sanità abruzzese, che trascinandosi da tanto tempo creano allarme sociale, non può che essere la politica.

Ed è proprio nella corsa verso le elezioni politiche di domani, negli incontri con i candidati al parlamento italiano, che sono state sollevate problematiche che gli abruzzesi chiedono di essere risolte da anni per aver garantita una sanità pubblica adeguata.

Il paradosso è che in base alle leggi attuali in alcune zone montane non ci sono i parametri per intervenire. E per questo è necessario rivedere le leggi.

Emergenza covid

Molti impegni economici e finanziari e numerose iniziative destinate anche alla sanità della provincia aquilana sono stati sospesi per via della gestione dell’emergenza legata alla pandemia.

È proprio durante la gestione dell’emergenza che si è visto un potenziamento di posti letto nella provincia dell’Aquila: +54, di cui 14 di terapia intensiva. All’ospedale san Salvatore dell’Aquila 8 posti di intensiva e 15 di semi intensiva, 10 posti in struttura modulare. All’ospedale di Avezzano, 8 posti di terapia intensiva e 6 di semi intensiva e 7 posti in struttura modulare. In più ì, dal 2 settembre, l’apertura dell’ambulatorio covid territoriale.

Risultati campagna vaccinale

Sono state omministrate 693,345 dosi di vaccino anti covid. Eseguiti oltre 340,556 test molecolari. Anno 2020: 111.683, anno 2021: 135.754, anno 2022 93.119. Nei Comuni della Provincia dell’Aquila sono stati allestiti hub vaccinali aziendali e hub vaccinali temporanei, poi sono state organizzate giornate di screening di massa sulla popolazione e hub vaccinali per donne in gravidanza e soggetti fragili.