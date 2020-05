Sanificate e igienizzate le chiese di Pescina, Soricone: comunità responsabile e matura, ma ora non abbassare la guardia

Pescina. Su impulso dell’ex assessore Luigi Soricone, stamane sono stati sanificati e igienizzati tutti gli ambienti della basilica di Santa Maria delle Grazie e della chiesa di San Giuseppe a Pescina e quelli dell’azione cattolica e della confraternita. Un ritorno in sicurezza, quello dei fedeli della città che diede i natali a Silone e Mazzarino, che potrà avvenire nel pieno rispetto delle normative igenico-sanitarie vigenti. L’operazione, resa possibile anche grazie alla tempestiva e puntuale collaborazione con la società Consulting Obiettivo Qualità che ha risposto presente all’appello, è derivante dal grande senso di appartenenza e attaccamento al territorio che da sempre contraddistingue l’operato di Soricone.

“In questa Fase 2 ci lasciamo alle spalle il periodo peggiore, ma questo non vuol dire che si potrà abbassare la guardia, anzi. Quanto di buono fatto in questi due mesi ha determinato la ripresa delle attività e del nostro modo di vivere che, seppure graduale, vuole farci tornare alla normalità”, ha dichiarato Soricone, anche infermiere del 118 in prima linea per contrastare la diffusione del Coronavirus in questi due mesi di lockdown.

“Sono felice di aver potuto contribuire a mettere in sicurezza la mia comunità, lavorando per igienizzare le nostre chiese. Ora siamo pronti a ripartire e i fedeli potranno tornare a messa nella certezza che non correranno rischi. L’invito è quello di utilizzare sempre le mascherine e fare attenzione al distanziamento sociale. Sono sacrifici che verranno ripagati. Sono sicuro che tutta la comunità risponderà con grande responsabilità, come sempre fatto in questi mesi. Buon ritorno a casa per i nostri parrocci don Giovanni e don Michele”, conclude Soricone.