Arrivano i risultati della analisi sull’aria dopo l’incendio Gea San Vincenzo, l’Arta: i sindaci prendano provvedimenti

San Vincenzo Valle Roveto. Sono arrivati nella tarda serata di ieri i risultati delle analisi effettuate dall’Arta Abruzzo sull’aria subito dopo che un incendio ha distrutto alcuni resti di plastica, alluminio e carta sistemati all’interno dell’impianto di stoccaggio di rifiuti Gea di “Piana della Mola” nella zona industriale di San Vincenzo Valle Roveto.

L’agenzia regionale per la tutela dell’ambiente l’aria della Valle Roveto ha fatto appello ai sindaci chiedendo di prendere ulteriori provvedimenti alla luce dei risultati delle indagini da loro condotte che hanno rilevato una presenza di benzene e stirene elevata nell’aria.

Per questo e altri elementi Carlo Bellina Agostinone e Fabrizio Righetti dell’Arta Abruzzo hanno consigliato alle amministrazioni comunali rovetane di valutare l’opportunità di adottare ulteriori misure volte a tutelare la popolazione. In paese, infatti, c’è molta preoccupazione e incertezza. In molti continuano a contattare anche personalmente l’Arta per sapere se ci sono novità sull’accaduto e se possono o meno consumare gli ortaggi dell’orto. Il procuratore della Repubblica di Avezzano, Maurizio Maria Cerrato, ha intanto aperto un fascicolo sull’accaduto per ricostruire i minuti precedenti all’incendio e capire se ci possa essere o meno la mano dell’uomo dietro a tutto ciò.