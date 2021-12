San Vincenzo Valle Roveto è “Comune riciclone 2021”, riconoscimento da Legambiente

Anche gli altri Comuni della Valle Roveto, hanno ricevuto il premio, a testimonianza della bontà delle scelte fatte nel nostro territorio, tanti anni fa e prima degli altri.

“Siamo molto soddisfatti di questo risultato, commenta il Sindaco Carlo Rossi. Dobbiamo dire grazie ai nostri cittadini che hanno capito l’importanza della raccolta differenziata e che hanno fatto il lavoro più importante, quello di differenziare i rifiuti e conferirli in maniera corretta.

Già in passato abbiamo ricevuto questo premio ed il nostro nuovo obiettivo è continuare ad ottenere questo titolo anche nei prossimi anni. Ma non basta! Non dobbiamo fermarci qui. Dobbiamo lavorare, insieme con le Associazioni ed i tanti volontari “sensibili” a queste tematiche, per isolare sempre di più la piccolissima sacca di incivili, che insiste pervicacemente a disinteressarsi dell’ambiente ed a gettare i rifiuti in strada o peggio nei fossi.

Grazie anche al nostro partner pubblico Segen Spa, con cui lavoriamo, in modo costante e sinergico, per migliorare sempre più i servizi erogati. Notevoli sono stati gli investimenti per promuovere la raccolta differenziata. Ora la sfida grande che ci attende, Amministrazioni e Segen, è riuscire a far sì che gran parte di quello che viene differenziato sia poi riciclato, sempre di più e meglio. Avere un’alta percentuale di raccolta differenziata è importante ma non basta perché deve essere anche di qualità”.