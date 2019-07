Incendio Gea a San Vincenzo, l’amministrazione: attendiamo disposizioni in merito dalla Asl

San Vincenzo Valle Roveto. C’è ancora poca chiarezza sulla qualità dell’aria a San Vincenzo Valle Roveto e nell’intera zona dopo l’incendio che ha colpito l’aria di stoccaggio della Gea. La piattaforma ecologica ha visto andare in fumo dei rifiuti già selezionati che si trovavano in un’area esterna all’impianto pronti per essere spostati un altro sito.

L’Arta ha evidenziato nelle sue analisi che l”incendio ha sprigionato nell’aria diversi elementi e che il livello del benzene risultava essere molto alto. Non ha spiegato però quali provvedimenti devono essere presi e per questo l’amministrazione comunale di San Vincenzo ha fatto appello alla Asl.

“Ci corre l’obbligo di fare una precisazione”, hanno spiegato gli amministratori, “da una lettura più approfondita delle analisi si può ben comprendere che l’Autorità competente a cui si fa riferimento è sicuramente la Regione Abruzzo ed in particolare il Settore Rifiuti, tra l’altro già investito ufficialmente dalla stessa Arta con precedente comunicazione.

Nulla devono fare le amministrazioni comunali, oltre a quanto già fatto, se non proseguire nell’opera di sollecito agli enti competenti, affinché si arrivi al più presto a rassicurare la popolazione o quanto meno a fornire un quadro il più chiaro e facilmente comprensibile a tutti. A tal proposito restiamo in attesa che, a seguito delle suddette analisi, anche la Asl, possa esprimersi per quanto di propria competenza, non appena ricevuto ufficialmente il rapporto dall’Arta. Lunedì mattina contiamo di poter fornire ulteriori aggiornamenti”.