San Pelino piange la perdita di Pasquale Fracassi: ha documentato e raccontato la storia del paese

Avezzano. È morto oggi, all’età di 76 anni, Pasquale Fracassi, memoria storica di San Pelino. Ex dipendente in pensione della Camera di Commercio di Foggia, ha, dal 1988 e per oltre tre decenni, coltivato una grandissima passione per la storia della propria comunità, per la quale ha effettuato ricerche e studi.

“Questo duro, meticoloso e fervente lavoro ha portato alla pubblicazione di numerosi scritti che hanno raccontato San Pelino dall’età preromana fino ai nostri giorni, con i recenti volumi sulla storia delle famiglie sampelinesi moderne frutto, anche, di sue precedenti ricerche sulla ricostruzione degli alberi genealogici più volte esposti a San Pelino”, lo ricorda Simone Di Cicco, “il più famoso di questi è stato ‘San Pelino: la capitale antica dei Marsi Anxantini’, nel quale, documentando il tutto con svariate prove ed indizi, ha dimostrato che, questa tribù marsicana, fosse stabilmente impiantata nella frazione. Uomo di cultura fervente ed instancabile, ha dimostrato, sempre, fortissimo attaccamento alle proprie radici. Oltre l’aspetto storico ha descritto le tradizioni sampelinesi e il suo dialetto, in diversi volumi. Una grave perdita per un’intera comunità e un grande lutto per la famiglia”.

I funerali ci saranno venerdì 25 febbraio alle 15:30, nella chiesa di San Michele Arcangelo a San Pelino.