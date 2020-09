San Giuseppe di Caruscino, poker di acquisti: spicca l’ex-Celano, Marfia

Avezzano. Colpo da categoria superiore per la San Giuseppe di Caruscino, che ha messo in nero su bianco l’arrivo del forte centrocampista ex- Celano Francesco Marfia (classe ’85). Marfia, che ha disputato per tanti anni campionati professionistici, abbraccia dunque i colori gialloverdi per la prossima stagione di Seconda Categoria. Non à tutto dal mercato: il club di Avezzano ha infatti tesserato ufficialmente altri due centrocampisti, l’ex- Forme Massa d’Albe Mariano Anselmi (classe ’96) e lo svincolato Marco Persia, oltre all’attaccante Giuseppe Massaro (classe ’97 proveniente dal Pucetta).

Un mercato che va rimpinguando una rosa già all’altezza della categoria, dunque, per una stagione che sarà insolita per molte ragioni ma che potrebbe portare la San Giuseppe verso traguardi inizialmente inaspettati.