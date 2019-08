San Benedetto pronto ai festeggiamenti per Santa Maria Goretti con la tradizionale sfilata delle motociclette

San Benedetto dei Marsi. “Tutto pronto per celebrare la nostra copatrona Santa Maria Goretti.” precisa Quintino D’Orazio, sindaco di San Benedetto. Le feste patronali vedono infatti una celebrazione unica nel suo genere nella quale si riuniscono motociclette di ogni tipo che per un pomeriggio fanno risuonare clacson e marmitte per le vie sanbenedettesi.

Il programma del pomeriggio inizia alle ore 15:00, in via Benedettini, presso il Parco della Villa Comunale è previsto l’ammassamento dei motociclisti. Alle ore 16:00 si proseguirà con il saluto di partenza del Corteo davanti Piazza Risorgimento. Alle ore 18:30 accoglienza delle autorità civili, militari e religiose in Piazza Risorgimento. Si proseguirà alle 19:00 con la Santa Messa presso la chiesa di S. M. Assunta. “Come tradizione, che i motori rombino, che le marmitte facciano casino, che i clacson suonino a più non posso, che le bandiere sventolino, che vi sia sia folklore e tradizione,ma che si rispetti il codice della strada” ha commentato D’Orazio. Augurando una buona festa a tutti i partecipanti.