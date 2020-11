San Benedetto dei Marsi, schianto a un incrocio della Marruviana: illesi i conducenti

San Benedetto dei Marsi. Ancora uno schianto a San Benedetto dei Marsi, sulla Strada Provinciale 20, alle porte del paese.

Per fortuna entrambi i conducenti non hanno riportato ferite gravi. A parte il grosso spavento, quasi per miracolo, le due persone alla guida, ognuna della propria auto, sono rimaste illese.

La Strada Provinciale 20, conosciuta meglio come la Marruviana, è una strada molto pericolosa, più volte segnalata anche dall’amministrazione comunale che da anni chiede alla provincia di stanziare dei fondi per metterla in sicurezza.

L’incidente in cui è avvenuto lo schianto, subito dopo l’ora di pranzo, è stato segnalato più volte come molto pericoloso ma nonostante questo spesso la fretta e l’alta velocità sono complici di incidenti, molte volte anche gravi.

Sul posto per i rilievi del caso sono arrivati i carabinieri della locale stazione.