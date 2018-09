San Benedetto dei Marsi piange la scomparsa di Giusina Cupo, la giovane stroncata dalla malattia

San Benedetto dei Marsi. Si è spenta troppo presto stroncata dalla malattia. Giusina Cupo, 29 anni, la ragazza di San Benedetto dei Marsi non ce l’ha fatta. Nel tardo pomeriggio di oggi è giunta la notizia della morte della giovane 29enne che da 4 anni combatteva contro la malattia con la mamma Eugenia, infermiera, sempre vicino. Giusy, come tutti la chiamavano, era amata da tutti in paese.

L’intera comunità del paese marsicano ne piange la scomparsa, sono moltissimi i messaggi sui social di vicinanza e cordoglio ai familiari da parte di tutta la popolazione.

Giusina era una ragazza solare, che non si arrendeva mai di fronte a nulla. E con quella forza d’animo e quel sorriso vogliono ricordarla tutti gli amici e tutte le persone che hanno avuto la fortuna di conoscerla. “Tutto il paese è in lutto, è la figlia di una comunità distrutta dal dolore”, ha scritto Giammarco De Vincentis, “il simbolo di una malattia che non guarda in faccia a nessuno e che troppo spesso ci porta via le persone care, mentre tutto intorno un silenzio tace, come se fosse tutto normale. Questa volta è ancora più difficile: ho visto un Angelo qualche giorno fa, sembrava che dormisse, gli ho fatto una carezza e poi dentro di me ho detto che non è giusto, soffocando qualche lacrima”. I funerali si terranno martedì alle 15.30 a San Benedetto.

Articolo precedente Due marsicani protagonisti della copertina di Motoslitte magazine sulla neve della Contea di Gallatin