San Benedetto dei Marsi piange la scomparsa della storica farmacista Adalgisa Dimarcoberardini

San Benedetto dei Marsi. Una figura storica che ha segnato il paese e i cuori dei suoi abitanti. La ricordano tutti così Adalgisa Dimarcoberardini, storica farmacista di San Benedetto dei Marsi, scomparsa ieri. Aveva 89 anni. “Una donna straordinaria, che ha trascorso una vita all’insegna del sociale, dell’associazionismo e dell’altruismo”, hanno ricordato gli amministratori comunali, “una donna in prima linea, con la d maiuscola”.

La sua salute negli ultimi anni era peggiorata ed era costretta a restare a casa, ma il suo spirito battagliero non l’ha mai abbandonata. In tanti l’hanno ricordata per la sua devozione ai santi del paese, ma anche per il suo impegno costante nell’aiutare le persone in difficoltà e per prestare soccorso a chi ne aveva bisogno. Era sempre coinvolta nell’attività parrocchiale e in quella della Caritas dove cercava di dare sempre il meglio di se. Oggi la comunità di San Benedetto si riunirà intorno alla famiglia per darle l’ultimo saluto.

“Ero molto legato a lei e spesso mi fermavo ad ascoltarla per farmi raccontare degli aneddoti riguardanti la nostra San Benedetto”, ricorda il sindaco Quirino D’Orazio, “negli ultimi anni, a causa delle sue condizioni fisiche, era costretta a restare a casa, ma il suo spirito battagliero, non l’ha mai abbandonata. Indelebile resterà il ricordo di lei, che aspettava davanti la propria abitazione, il passaggio delle processioni e sono convinto che ogni volta che passerò li davanti, durante i cortei religiosi, sicuramente mi mancherà non poterla più salutare”.