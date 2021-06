San Benedetto dei Marsi festeggia i suoi centenari: oggi il giorno della signora Rosaria

San Benedetto dei Marsi. Date speciali da festeggiare e dove trovarle: Rosaria, classe 1921 oggi compie 100 anni. Nata e vissuta nel piccolo comune di San Benedetto dei Marsi (località Morroni), oggi la signora Trinchini giunge ad una meta importante per per stessa e per l’antica – oltre che attuale – comunità marsicana. La nota Facebook dell’amministrazione di San Benedetto dei Marsi scrive: “Insieme al sindaco di Gioia e a Gianclemente Berardini siamo andati a fare gli auguri nella sua casa ad Aschi dove vive con la figlia Lina. Un piccolo pensiero per lei in rappresentanza dei nostri concittadini, con la promessa di tornare presto a San Benedetto. Felicissima per la festa organizzata dai Nipoti Gianni, Gino e Pronipoti, ci ha raccontato che ancora oggi si dedica alla sua passione l’uncinetto, una donna ceccezionale. Tanti cari Auguri cara Rosaria, grazie per l’accoglienza”. Uno scatto della signora Rosaria, accanto al sindaco di Gioia e al vice sindaco di San Benedetto Maria di Genova, in occasione di questa giornata memorabile.