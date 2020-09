San Benedetto dei Marsi avrà una nuova scuola, da domani partono i lavori

San Benedetto dei Marsi. È stato firmato il contratto per la costruzione della nuova scuola di San Benedetto dei Marsi, domani partono i lavori. A darne notizia Quirino D’Orazio, sindaco del paese.

“Anche l’ultimo adempimento burocratico finalmente è stato portato a termine”, sottolinea il primo cittadino di San Benedetto dei Marsi, “con la sottoscrizione del contratto, si è provveduto anche a consegnare il cantiere alla società aggiudicataria della gara d’appalto. È per la nostra amministrazione un giorno importantissimo. L’impressionante e gigantesco “Everest burocratico” è stato scalato. Mercoledì inizieremo a toccare con mano il frutto di un estenuante lavoro, che ci ha visti occupati, senza tregua, per ben sette lunghissimi anni, durante i quali abbiamo dovuto superare ostacoli inenarrabili e molte notti insonni”.

“Il conto alla rovescia è già iniziato”, precisa D’Orazio, “non mi sembra ancora vero, ma tra circa 30 ore, uno dei sogni più importanti per la nostra comunità, comincerà a prendere corpo. Non esistono parole per ringraziare tutti coloro che si sono impegnati per questo ambizioso, avvenieristico, colossale e folle percorso. A loro, al titolare dell’Usrc, Raffaello Fico e ai tecnici Francesco Mattucci, Nadia Marcantonio, Daniela Baliva, Roberta Grasso, al coordinatore della struttura di missione presso la presidenza del Consiglio dei Ministri, Fabrizio Curcio ed all’insostituibile Alessia Placidi, a tutti i dipendenti comunali, in particolare all’architetto Antonio Colantonio, Maurizio Iori, a l nostro segretario comunale, Assunta D’Agostino, Domenico Palumbo, quale supporto al rup, al gruppo dei progettisti, capitanati da Giuseppe Santilli”.

“Alla società Antonio Buono srl che si è aggiudicata i lavori”, conclude il sindaco, “va il mio più grande in bocca al lupo per l’inizio di questa nuova e straordinaria avventura, che trasformerà in meglio il nostro amato paese”.