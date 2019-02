San Benedetto, continuano le ricerche di Collinzio D’Orazio, pensionato scomparso da una settimana

San Benedetto. Il sindaco di San Benedetto, Quirino D’Orazio, non si arrende e non vuole che vengano perse le speranze nelle ricerche di Collinzio D’Orazio, il 51enne di San Benedetto dei Marsi scomparso la settimana scorsa. “Abbiamo avuto un incontro con tutti gli organi interessati nelle ricerche ed ho chiesto che non venissero interrotte”. “E’ stato ispezionato solo un quarto del territorio complessivo che fa parte del perimetro del nostro Comune”, ha illustrato il primo cittadino, “sono riuscito a ottenere una proroga nelle ricerche perché nulla deve essere lasciato al caso. Tutte le forze dell’ordine stanno facendo un grande lavoro e non dobbiamo perdere le speranze”.

Nelle ricerche non sono stati impiegati non solo mezzi tradizionali ma anche elicotteri, droni e cani molecolari. La ricerca del pensionato è iniziata venerdì scorso. Quella sera era tutto bagnato a causa della pioggia e con sé non aveva i soldi necessari per allontanarsi con mezzi pubblici, per altro non era sua abitudine uscire dal territorio di San Benedetto.

Le forze dell’ordine, carabinieri, protezione civile e vigili del fuoco stanno provando con ogni mezzo a proseguire le ricerche ma fino ad oggi non ci sono stati risultati. Secondo la ricostruzione di alcuni testimoni, l’uomo sarebbe stato visto nei pressi del bar, poi riaccompagnato a casa e infine avvistato più tardi, l’ultima volta, alla periferia del paese. L’uomo ha lasciato la sua abitazione, dove vive assieme agli anziani genitori, verso ora di cena. Le ricerche continueranno ancora per 4 o 5 giorni nella speranza di risultati positivi.