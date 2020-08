Salvini ad Avezzano attacca la ministra Azzolina: banchi a rotelle? Dannosi in zone sismiche

Avezzano. Matteo Salvini torna ad Avezzano in vista delle amministrative di settembre e attacca la ministra pentastellata Lucia Azzolina. Tanti i temi affrontati dal leader del carroccio, arrivato in città, come raccontato da MarsicaLive, per sostenere il candidato sindaco Tiziano Genovesi: tra questi sicurezza, lavoro e scuola.

“Parlavo stamane con una radio marchigiana in una zona terremotata e vittima del terremoto in una zona sismica”, ha sottolineato Salvini, “una delle prime cose che insegnano ai bimbi nelle zone a rischio in caso di scossa e in caso di problemi ‘andate a rifugiarvi sotto i banchi’. Non so con i banchi a rotelle come possano andare a rifugiarsi sotto i banchi se, Dio non voglia, accadesse qualcosa di particolare”.

“Questo”, ha spiegato il segretario federale leghista, “è un Paese che vuole tornare a vivere e a lavorare in serenità, possibilmente mandando a scuola i nostri figli ad Avezzano e in tutta Italia senza banchi con le rotelle e plexiglas o robe strane di un ministro totalmente incapace. L’unico banco veramente utile è quello da regalare al ministro Azzolina per rimandarla a casa con il suo banco a rotelle perchè di danni alla scuola ne sta facendo parecchi”.