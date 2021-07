Salviamo l’Orso, la Onlus lancia una raccolta fondi per difendere gli orsi dell’Appennino centrale

Avezzano. “Fermiamo la devastazione della natura in Appennino centrale. Ci serve il vostro aiuto per affrontare le spese legali in difesa dell’orso e del suo habitat anche in tribunale”.

Salviamo l’Orso Onlus, associazione che opera in Appennino centrale per la conservazione dell’orso bruno marsicano, ridotto a circa sessanta esemplari, ha lanciato una raccolta fondi su GoFundMe.

“Tra le attività create dall’associazione – si legge – le Bear Smart Communities (Comunità a Misura d’orso), finanziate con le donazioni dei nostri soci e di alcune fondazioni. Consistono nell’installazione di recinti elettrificati e di porte e pollai a prova d’orso, nella diffusione della corretta gestione dei rifiuti organici e nella comunicazione per la convivenza uomo-orso rivolta agli abitanti di questi territori”.

“Queste attività – proseguono – non sono sufficienti a garantire un futuro migliore per la specie. Altre cause la minacciano gravemente, prima lo sviluppo sconsiderato dei bacini sciistici. Contro questi tentativi di cancellare gli ultimi angoli di natura selvaggia dell’Appennino – continuano – Salviamo l’Orso si è mossa legalmente con un team di tre avvocati”.

La raccolta fondi per le spese legali e per il mantenimento delle Bear Smart Communities ha avuto oltre 250 condivisioni ed è arrivata a 2.700 euro. Si può raggiungere al link https://it.gf.me/v/c/4srp/ xvhdg-fermiamo-la- devastazione-della-natura-in- appennino