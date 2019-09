Salvato in extremis dopo il tentato suicidio, restano gravi le condizioni del giovane marsicano

Luco dei Marsi. Restano gravi le condizioni del giovane marsicano salvato in extremis dalla sorella dopo il tentato suicidio in casa. Si trova ricoverato in gravi condizioni nel reparto di rianimazione dell’ospedale dell’Aquila.

Il giovane di Luco dei Marsi, 32 anni, è stato trovato dalla sorella avvertita dalla fidanzata di lui, preoccupata poiché non riusciva a contattarlo. Ancora si cerca di capire quali siano stati i motivi del gesto. Si tratterebbe di un colpo di testa scaturito dall’ennesima lite con la sua ragazza. L’intera comunità di Luco spera che le sue condizioni possano migliorare e c’è apprensione in paese per le sorti del 32enne.

Nei giorni scorsi sembra che il giovane avesse avuto anche una lite con la madre. Sono in corso indagini dei carabinieri della locale stazione e della compagnia di Avezzano che stanno ricostruendo l’accaduto. Quando la sorella del giovane è stata avvisata a seguito delle preoccupazioni della fidanzata, si è precipitata in casa e lo ha trovato in gravi condizioni. Ha chiesto l’intervento dei soccorsi cercando nel frattempo di rianimarlo.

Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 e i carabinieri. E’ stata avviata una manovra di rianimazione e di respirazione ed è stato trasportato d’urgenza in ospedale. Le sue condizioni sono definite gravissime. Il paziente si trova in prognosi riservata sotto stretta osservazione. Dal punto di vista investigativo, invece, sono in corso le indagini per ricostruire l’accaduto. La notizia di quanto avvenuto ha fatto subito il giro del paese dove il giovane è molto conosciuto.