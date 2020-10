Salvaguardia e messa in sicurezza del territorio, a Luco arrivano fondi per 200 mila euro

Luco dei Marsi. Salvaguardia del territorio, a Luco dei Marsi arrivano circa 200mila euro per la progettazione di messa in sicurezza delle aree a rischio idrogeologico.

Proseguono a pieno ritmo i lavori dell’amministrazione luchese, che incassa l’assegnazione dei fondi per la progettazione definitiva ed esecutiva degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, stanziamento attribuito con decreto interministeriale del Ministero dell’Interno e del Mef, e che punta alla realizzazione delle opere di ripristino e messa in sicurezza delle zone critiche del comprensorio.

Un territorio, quello luchese, anche nel recente passato oggetto di eventi drammatici, tra cui, nell’ottobre 2015, in concomitanza di fenomeni meteorologici estremi, l’imponente frana in più punti della parte alta del paese che, oltre a devastare alcune abitazioni e a mettere a repentaglio la vita di diversi residenti, spazzò via anche la strada che conduceva alla chiesetta della Cunicella.

La richiesta di finanziamento, avanzata dall’amministrazione comunale sulla scorta di quanto disposto dall’articolo 1, commi 51/58, della legge di Bilancio 2020, ha ottenuto l’accoglimento già per l’anno corrente e rappresenta un passaggio fondamentale per il completamento dell’iter che vedrà la realizzazione di opere essenziali per il rafforzamento e il ripristino delle aree critiche che insistono sull’abitato luchese.