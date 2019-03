Salva il padre colto da infarto con un massaggio cardiaco, corsa disperata al pronto soccorso di Avezzano

Avezzano. Colto da un arresto cardiaco viene salvato sul filo del rasoio grazie all’intervento del figlio medico che si è accorto della grave situazione e lo ha trattato con un massaggio cardiaco fino all’arrivo in pronto soccorso. Dopo una corsa disperata un 65enne di Massa d’Albe è riuscito a riprendersi nonostante le condizioni disperate.

L’episodio è avvenuto intorno alle 11 quando il pensionato ha accusato un malore mentre si trovava in aperta campagna. È stato trasportato in stato di incoscienza fino alla macchina e il figlio ha iniziato un massaggio cardiaco. Il giovane lavora come medico in un ospedale di Roma. Non appena è arrivato all’ospedale di Avezzano, nella camera calda, medici e sanitari del pronto soccorso hanno defibrillato il 65enne con due scariche e fortunatamente si è ripreso. È stato poi stabilizzato è portato nel reparto di emodinamica di Avezzano per le cure del caso.

Se non ci fosse stato il figlio medico in paese, e se non avesse fatto un massaggio cardiaco per tutto il tragitto, fino al pronto soccorso, probabilmente l’uomo non ce l’avrebbe fatta. Una fortunata coincidenza ha voluto che il medico si trovasse proprio quel giorno in paese per una visita ai familiari. Determinante è stato anche l’intervento tempestivo e di grande professionalità del personale medico e infermieristico del pronto soccorso di Avezzano, una delle strutture più affollate di tutta la regione, spesso al centro di polemiche a causa dei lunghi i tempi di attesa dovuti proprio al bacino di utenza sproporzionato rispetto all’unità operativa, affiancata attualmente nella Marsica soltanto dai punti di primo intervento di Tagliacozzo e Pescina.