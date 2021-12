Salgono i contagi a Celano, il Comune organizza nuovo screening sulla popolazione

Celano. Salgono i contagi da covid19 anche a Celano.

“Solo questa settimana abbiamo avuto 32 casi positivi al COVID-19 su un totale di 37”, scrive il sindaco Settimio Santilli, “sono numeri destinati addirittura ad aumentare e conseguenti a comportamenti degli scorsi giorni del tutto evitabili e che rischiamo di pagare in molti. Se da un lato infatti abbiamo gente che si prodiga e si danna l’anima da mesi per fare tamponi e vaccini alla comunità, ma dall’altra si prosegue in atteggiamenti del tutto fuori luogo ed aggiungo egoistici e menefreghisti di ogni regola e comportamento civile, vuol dire che saremo destinati a convivere ancora a lungo col Covid-19 e tutte le conseguenze che questo si porta dietro. Fino in fondo e costi quel che costi continueremo a mettere in campo ogni azione utile a tutelare la salute pubblica, ma è quantomai necessaria la collaborazione di ogni singolo cittadino”.

Domenica 19 dicembre verranno eseguiti tamponi su base volontaria e gratuita nei seguenti luoghi ed orari:

Centro Bocciofilo in Via della Torre

Palestra del Sacro Cuore nel Rione Vaschette

Dalle ore 09:00 alle ore 13:00;

Dalle ore 15:00 alle ore 18:00.

I tamponi antigenici sono su base volontaria e gratuita.

Sul posto saranno presenti come volontari gli Operatori sanitari, la Protezione Civile di Celano e la Misericordia di Celano, che non finiremo mai di ringraziare per la collaborazione.

Potranno partecipare allo screening tutti i cittadini residenti o domiciliati a Celano. I minori che si sottoporranno al tampone dovranno essere accompagnati da almeno un genitore.

“È del tutto inopportuno che nei prossimi giorni e soprattutto durante le festività natalizie ci si lasci prendere dalla tentazione di ritrovarsi insieme in numero importante creando assembramenti di ogni genere ed età, senza alcuna precauzione e protezione di difesa dal Covid-19. Il virus in questa fase sta attaccando soprattutto i più giovani. Rinunciamo a qualcosa fino a fine anno e ripartiamo bene e meglio col nuovo anno”, continua il primo cittadino, “da oggi inoltre è attiva la piattaforma delle prenotazioni per la vaccinazione della fascia di età 5-11 anni. Per prenotarsi basterà collegarsi all’indirizzo https://prenotazioni.vaccinicovid.gov.it/ inserendo il proprio codice fiscale e il numero di tessera sanitaria.

Sarà possibile procedere alla prenotazione anche contattando il numero verde 800.00.99.66 (attivo tutti i giorni dalle ore 8 alle ore 20), oppure utilizzando uno dei 270 sportelli Postamat attivi sul territorio regionale (pur senza essere clienti Poste, ma accedendo con la tessera sanitaria). Per la somministrazione verranno utilizzati vaccini in dosaggio pediatrico Pfizer”.