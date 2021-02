Salgono a 25 i casi di contagio da Covid a Luco, il sindaco: Non abbassiamo la guardia!

Luco dei Marsi. Tre nuovi casi di contagio da Covid 19 al Comune di Luco dei Marsi. Ad annunciarlo è il primo cittadino Marivera De Rosa, dopo aver ricevuto il report generale dei contagi registrati tra dicembre e oggi.

Fatta una verifica ulteriore su quelli attualmente attivi, risultano, con questi ultimi 3, 25 casi effettivi.

“Io continuerò a dare notizia caso per caso”, continua il sindaco De Rosa, “come ho scelto di fare fin dall’inizio dell’emergenza, e più che per mero conteggio ‘spersonalizzato’ lo reputo utile per lo più per ricordare a tutti, ricordarci, che quando parliamo del ‘numero dei contagi’ stiamo parlando di persone, nostri concittadini, nostri vicini, e di quanto siamo ancora in mezzo alla traversata rispetto alla pandemia: domani potremmo essere noi o un nostro familiare, la normalizzazione è ancora un obiettivo per cui dobbiamo combattere e lo possiamo fare solo proteggendoci e proteggendo chi amiamo”.