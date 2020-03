Salgono a 15 i contagiati in Marsica, positive altre due persone di Avezzano e Collarmele

Avezzano. Altri due casi acclarati di contagi da coronavirus nella Marsica. Dai test eseguiti nel laboratorio di riferimento regionale di Pescara (anche attraverso l’Istituto Zooprofilattico di Teramo), sono emersi altri nuovi 2 casi positivi al Covid 19 che si sommano a un altro caso, quello di una studentessa universitaria di Trasacco che si trova all’Aquila per motivi di studio.

Tre casi in 24 ore, il dato più alto finora registrato dall’inizio dell’emergenza. In particolare, si tratta di una persona di Avezzano, e una ragazza di Collarmele, dove già un’altra persona era risultata positiva nei giorni scorsi. Sono ancora in corso accertamenti per un’ulteriore contagiato il cui comune di residenze in Provincia non è stato ancora chiarito.

La positività dei pazienti è stata confermata dal Servizio prevenzione e tutela della salute della Regione. Con gli ultimi casi salgono a 15 i contagianti afferenti al territorio marsicano, mentre hanno raggiunto la preoccupante quota di 385 i positivi in Abruzzo al Covid 19.