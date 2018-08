Sagre e tradizioni: tutti gli appuntamenti nella sezione del portale dedicato all’enogastronomia abruzzese

Siete curiosi di conoscere tutti gli eventi enogastronomici in programma nel nostro territorio? Siete a conoscenza di tutte le sagre e fiere dedicate ai prodotti tipici locali?

All’interno del portale della Guida del Gusto potrete trovare ampie sezioni dedicate a prodotti tipici locali, ai vini del nostro territorio, ai consigli dedicati agli appassionati di cibi e bevande su quali prodotti acquistare per riempire al meglio, con prodotti selezionati da noi, le tavole delle vostre case.

Nasce dunque all’interno del portale la sezione degli eventi, una categoria dedicata a tutte le manifestazioni enogastronomiche, enologiche, sagre e fiere che si terranno durante l’estate. Dalla sagra delle “pallotte casc e ‘ov” alla “sagra del cinghiale”, dalle “notti dei briganti” a “gironi divini”, la manifestazione enogastronomica in programma il prossimo week end a Tagliacozzo (16-17-18 agosto) che accoglierà 43 cantine provenienti da tutto l’Abruzzo.

Fiere, sagre, manifestazioni musicali e appuntamenti culturali e storici da non perdere. Non solo cibo, dunque, ma anche arte, cultura e storia. All’interno della sezione troverete tutti i dettagli degli eventi in programma in Abruzzo, le località delle manifestazioni gastronomiche, i prodotti che potrete assaggiare, la storia dei borghi e delle città abruzzesi.

Non solo prodotti tipici ma anche cultura, storia e tradizioni. “La Guida del Gusto“ è il nuovo magazine dedicato al mondo dell’enogastronomia abruzzese.

Un portale nuovo, con articoli dedicati alla descrizione dei prodotti tipici del territorio, all’autenticità e alla conoscenza delle eccellenze abruzzesi, sezioni dedicate a prodotti tipici locali, ai vini del nostro territorio, ai consigli dedicati agli appassionati di cibi e bevande su quali prodotti acquistare per riempire al meglio, con prodotti selezionati da noi, le tavole delle vostre case.