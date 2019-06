Rinnovati i rappresentanti sindacali di stabilimento alla Saes di Avezzano, ecco i nomi degli eletti

Avezzano. Rinnovate le rsu alla Saes getters di Avezzano. Nella tornata elettorale per il rinnovo della rsu e dei rls ha votato quasi il 90per cento dei lavoratori. Dei 202 aventi diritto hanno votato in 186. Sono stati eletti per la Fiom – Cgil Abramo Di Cicco e Francesco Di Stefano, per la Uilm – Uil Antonio Martini e Barbara Michetti e per la Fim – Cisl Ivo Chiaravalle e Marco della Rocca. Chiaravalle è stato il più votato con 36 preferenze

“E’ stata una competizione sana”, ha commentato Antonello Tangredi, segretario Fim – Cisl, “a differenza di quella che si sta disputando all’interno della LFoundry, condizionata pesantemente dalla direzione aziendale, in favore di una organizzazione sindacale, una competizione dove non ci sono stati “falli” e “scorrettezze”, dove ogni dipendente ha deciso con la propria “testa”. Tutta la squadra della Fim – Cisl, negli ultimi 3 anni, è stata capace di fare autocritica, di “reinventarsi”, di risalire la china e, con i fatti, dare prova di capacità politico – sindacale, in ogni settore dell’azienda.

La Fim, ad ogni livello, ringrazia la squadra per aver sostenuto con forza, il lavoro fatto da Chiaravalle, da Della Rocca (secondo eletto della lista), da Mario Petrella e da Pietro Di Summo, per averci messo la passione e la voglia di affermare, con il Loro impegno, la valorizzazione del posto di lavoro che, può passare anche attraverso l’esperienza nel sindacato”.