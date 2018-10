Sacchi della spazzatura lasciati per strada. La segnalazione di un cittadino: i mastelli non si usano?

Avezzano. “Come si evidenzia dalla quantità, sono in molti a risiedere ad Avezzano e a non essere censiti e, quindi, a non avere i mastelli dei rifiuti”. E’ quanto si legge nella segnalazione di un cittadino in riferimento alla presenza di immondizia all’angolo tra via Marconi e via Rosselli.

Il problema, infatti, sarebbe facilmente risolvibile qualora, invece di sbarazzarsi della spazzatura, lasciandola appoggiata nei pressi di un piccolo secchio pubblico, si utilizzassero i mastelli dei rifiuti che i cittadini avezzanesi hanno a disposizione grazie al servizio di raccolta differenziata messo in atto dalla Tekneko.