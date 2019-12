Sabato l’inaugurazione del Fondo Benedetto Croce, il patrimonio librario donato alla città di Avezzano

Avezzano. È in appuntamento sabato mattina, a partire dalle 11, nella biblioteca “Nicola Irti” per gli studi storici, giuridici e sociali, in via Fontana ad Avezzano, l’inaugurazione del “Fondo Benedetto Croce”, il patrimonio librario donato alla Città di Avezzano dall’Istituto Italiano per gli studi Storici presieduto da Natalino Irti che arricchirà e renderà molto prestigiosa l’offerta formativa e documentaria della Biblioteca a beneficio della cittadinanza tutta.

Nell’occasione si terrà un incontro dal titolo “Contemporaneità di Croce”, al quale interverranno Marta Herling, segretaria generale dell’Istituto italiano per gli studi storici ed Emma Giammattei, titolare della cattedra di Letteratura Italiana presso l’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli.