Sabato la chiusura della mostra “Contemporanea Ventiventidue” a palazzo ducale

Tagliacozzo. Sabato 15 ottobre, alle 11 e 30 avrà luogo il finissage della mostra Contemporanea Ventiventidue nel Palazzo Ducale Orsini-Colonna della Città di Tagliacozzo. Nell’occasione oltre ai saluti istituzionali del Sindaco Vincenzo Giovagnorio, interverrà il Direttore Artistico Emanuele Moretti, e verrà presentata l’ultima installazione “site specific” a cura dell’artista Antonio Della Guardia all’interno della Cappella gentilizia.

A condurre gli spettatori in un percorso illustrativo delle opere d’arte nelle sale ducali, sarà il critico e curatore della mostra Professore Ludovico Pratesi. Per l’occasione inoltre verrà trasmessa la video-proiezione dell’artista Eugenio Tibaldi, che racconta un progetto partecipativo rappresentante l’evoluzione dell’opera esposta.

IX Edizione di Contemporanea al di sopra delle aspettative per il prestigio degli artisti che vi hanno preso parte e per la numerosissima presenza di pubblico stimata intorno ai 12mila visitatori. Grande soddisfazione è stata espressa dal Sindaco per la partecipazione e per l’affascinante connubio tra l’arte contemporanea e gli spazi del Palazzo rinascimentale, tanto ricchi di storia.

Due sono stati i principali poli attrattivi della mostra nelle storiche sale del Palazzo Orsini-Colonna: lo spazio espositivo riservato alla tematica “Invito a Palazzo. Mecenatisti” curata da Ludovico Pratesi e Marco Bassan con gli artisti Alfredo Pirri, Eugenio Tibaldi, Alice Paltrinieri, Giulio Bensasson e Antonio Della Guardia, e nell’ambito di Contemporanea22 Lab “Camere d’artista” curata da Arianna Sera con le opere di Gaia Scaramella, Alice Selli ed Emanuele Moretti; in questa speciale sezione sono state ospitate anche le installazioni degli studenti dell’Accademia di belle arti dell’Aquila, vincitori del concorso: Serena Ciccone, Satya Forte, Riccardo Ruffini.

Inoltre, sempre nell’ala sud è stato possibile visitare l’installazione “Psiche psiche psiche”, ideata dagli ospiti della comunità terapeutico riabilitativa “Passaggi” di Oricola, sotto la guida di Emanuele Moretti.

Contemporanea VentiVentidue, promossa dal Comune della città di Tagliacozzo e realizzata grazie ai fondi della Regione Abruzzo, della Fondazione Carispaq e della BCC di Roma, ha ricevuto la collaborazione dell’Accademia delle Belle Arti di L’Aquila, di Spazio Taverna e Spazio Hangar di Roma e dell’Associazione Culturale ARTEiX. Nel mese di dicembre sarà editato il catalogo.

Sito web: www.contemporanea-art.it

email: [email protected]

Instagram: contemporanea_art