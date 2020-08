Sabato il mercato di Avezzano si ferma in vista dell’esodo per ferragosto, Passerotti: giornata verrà recuperata

Avezzano. Sabato il mercato di Avezzano si ferma in vista dell’esodo per ferragosto. Una giornata in cui la maggior parte delle attività in città rimarranno chiuse per il ponte festivo.

A comunicarlo è Mauro Passerotti, commissario straordinario della città di Avezzano, che assicura che la giornata verrà recuperata il prima possibile.

“Lo svolgimento del prossimo mercato del sabato”, spiega Passerotti, “programmato per il 15 agosto coinciderà con la festa di ferragosto, giornata nella quale la quasi totalità delle attività economiche restano chiuse.

Pertanto in considerazione di tale circostanza e del prevedibile esodo di cittadini in località di vacanza, per opportuna informazione si comunica che l’esercizio del mercato del sabato nella giornata del 15 agosto sarà sospeso con previsione di recupero della giornata di attività persa, in altra data che sarà concordata con le associazioni di categoria del commercio”.