Sabato di sport e festa a Celano, il centro storico si trasforma in una palestra a cielo aperto

Celano. Una palestra a cielo aperto. Sabato 1 settembre, infatti, il centro storico di Celano ospiterà la manifestazione “Sport in festa 2018” patrocinata dal Comune ed alla quale hanno confermato la partecipazione circa 45 associazioni sportive. La kermesse sportiva inizierà alle ore 10,30 e come detto, si svolgerà interamente nel magnifico scenario del centro storico cittadino.

“Lo scopo della manifestazione – dice Barbara Marianetti delegata comunale allo sport – è quello di promuovere l’attività fisica in tutte le sue forme. L’evento è destinato a promuovere diverse discipline sportive e a creare occasioni di socializzazione, valorizzando l’aspetto socio educativo dello sport. La novità di questa edizione è rappresentata dalla presenza degli stands, veri e propri punti di informazione, allestiti dalle stesse associazioni per favorire e divulgare una corretta conoscenza della pratica sportiva. Alla giornata di sport possono partecipare piccoli e grandi perché sarà una vera e propria festa destinata a tutti gli amanti dello sport”.

Nel corso di “Sport in festa” ci si potrà cimentare in ogni forma di attività, dall’arrampicata alla parete del Castello, ai tornei di calcio e calcetto, dagli incontri di floorball ai percorsi in mountain bike. Previste anche dimostrazioni di tennis, pallavolo, taekwondo e tanto altro ancora. La giornata dedicata allo sport si concluderà in serata con la festa organizzata dai giovani di Celaniadi 2018 con musica live e balli di gruppo nel Parco delle Rimembranze (Dietro Castello).

Il programma della manifestazione prevede, inoltre, che a partire dalle 15,30 abbia luogo la cerimonia di consegna degli attestati di merito, per i risultati raggiunti, che l’Amministrazione comunale riconosce agli atleti ed alle associazioni che hanno partecipato all’evento sportivo. Nel corso della cerimonia verrà consegnata una targa commemorativa alla memoria di Ermanno Piccone, indimenticato presidente del Celano calcio ed uomo di sport, di Angelo Ranalletta, praticante arti marziali e presidente dell’associazione mountain bike, e di Maurizio Cornelio, escursionista ed appassionato di montagna. Per i bambini saranno a disposizione gratuitamente i gonfiabili Dietro Castello per tutta la durata della manifestazione.

“Colgo l’occasione – continua Barbara Marianetti – per rivolgere un ringraziamento, come Comune di Celano, alla direttrice del Polo Museale dottoressa Lucia Arbace per la disponibilità a permettere l’ingresso gratuito al Castello Piccolomini ai giovani al di sotto dei 18 anni, a consentire un prezzo ridotto dai 18 ai 25 anni (costo biglietto 1 euro) e dai 25 in su (costo del biglietto 2 euro). Un grazie anche per aver aderito alla giornata “Sport in festa” con l’allestimento di un proprio spazio espositivo in cui si procederà alla vendita, ad un prezzo ridotto, di un quaderno didattico. Ringrazio – conclude Marianetti – anche gli esercizi commerciali presenti lungo il percorso della manifestazione per aver aderito a Sport in festa 2018, proponendo uno sconto su un prodotto che sarà indicato all’esterno di ogni locale”.