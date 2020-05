Rx-home, radiografie a domicilio: come sta andando la raccolta di finanziamento?

Di Rx-home, la startup abruzzese che mira a portare i servizi di radiografia e di ecografia direttamente nelle case di tutti gli abruzzesi, abbiamo già parlato qui. A distanza di qualche giorno li abbiamo sentiti per sapere a che punto è il progeto.

Allora. come Sta andando la raccolta di investimento?

La nostra campagna di equity crowdfunding sta andando molto bene. Abbiamo superato il 50% della raccolta prevista per raggiungere il nostro obiettivo. Sono stati investiti più di 30.000 euro da più di 60 investitori. Inoltre l’importanza e la visibilità del portale di CrowdFundMe ci ha permesso di entrare in contatto con società, aziende e professionisti molto interessati a creare sinergie e a investire nel nostro progetto in varie modalità.

Quali sono gli obiettivi della Raccolta fondi?

Gli obiettivi della campagna sono principalmente due:

Crescere il più rapidamente possibile a livello inter regionale per raggiungere il maggior numero di persone in Abruzzo e nelle regioni limitrofe con il nostro servizio di radiologia a domicilio.

Realizzare una struttura efficiente e tecnologicamente sviluppata che ci permetta di aprire il nostro modello attraverso il sistema del franchising, per crescere il più rapidamente possibile a livello nazionale così da poter supportare la decentralizzazione del sistema sanitario anche in altre regioni.

Inoltre ci piace l’idea che chiunque creda nel potenziale e nell’utilità sociale e sanitaria del nostro progetto possa farne parte, acquistando delle quote, delle percentuali della startup. Possono diventare soci di RxHome sia piccoli investitori (la quota minima di investimento è di 250 euro) che investitori istituzionali. CrowdFundMe è proprio il canale ideale in cui gli investitori e gli imprenditori si incontrano per la riuscita del loro comune intento: far fruttare un’idea vincente, traducendola in realtà.

Siamo una startup innovativa a vocazione sociale, quindi tutte le persone fisiche e giuridiche potranno beneficiare degli sgravi fiscali in sede di dichiarazione dei redditi. Le persone fisiche hanno il diritto a detrarre nella loro dichiarazione dei redditi annuale un importo pari al 30% di quanto investito nel capitale sociale.

Una volta terminata la raccolta quali sono le azioni previste?

Una volta terminata la campagna provvederemo subito all’acquisto di ulteriori macchinari e allo sviluppo di ulteriori tecnologie per raggiungere il maggior numero di persone possibili. Inoltre, provvederemo fin da subito a implementare il servizio di imaging radiografico con quello ecografico (ecografia addominale, toracica, muscolo-scheletrica, ecocolordoppler…) fondamentale per rendere più completo il servizio di diagnostica per immagini domiciliare che offriamo. Più alto sarà l’investimento (il tetto massimo è stato fissato a 220.000 euro) più velocemente copriremo il territorio regionale abruzzese. Per poi guardare alle altre provincie e regioni d’Italia.

LINK CROWDFUNDME

https://www.crowdfundme.it/projects/rx-home/

LINK RXHOME