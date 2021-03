“Rustichella d’Abruzzo” presenta il suo primo spot: lode alla tradizione per un’eccellenza vestina nel mondo

“Queste settimane d’estate resteranno memorabili per me. Non avevo mai lavorato con tanta violenza e non avevo mai sentito il mio spirito in comunione così forte con la terra. Quest’opera viveva dentro di me da anni, oscura. Non ti ricordi? La tua Figlia di Iorio fece la prima apparizione or è più di vent’anni col capo sotto un dramma di nubi. Poi d’improvviso, si mostrò compiuta e possente nella gran tela, con una perfezione definitiva che ha qualche analogia con la cristallizzazione dei minerali nel ventre della montagna. Tutta quella linea è circoscritta da linee geometriche invisibili. Un processo non dissimile si è svolto in me. Ho sentito vivere le mie radici nella terra natale, e n’ho avuto una felicità indicibile. Tutto è nuovo in questa tragedia e tutto è semplice: tutto è violento e tutto è pacato nel tempo medesimo. L’uomo primitivo, nella natura immutabile, parla il linguaggio delle passioni elementari. L’indicazione del tempo è questa: Nella terra d’Abruzzi, or è molt’anni. La sostanza di queste figure è l’eterna sostanza umana: quella di oggi, quella di duemila anni fa”.

Il progetto pubblicitario, girato interamente in Abruzzo nello stabilimento del pastificio e prodotto dalla Gatto Film con la firma di Rocco Marra alla fotografia, andrà in onda in anteprima nazionale su Sky fino al 3 aprile. Una nuova idea di tradizione tinge di arte e prestigio il messaggio sul grande schermo di Rustichella D’Abruzzo: la pasta si trasforma in un inno alla vita, riscoprendo sé stessa nel pieno della pandemia 2020, in cui il momento della buona tavola diventa sinonimo di evasione, tra perduti attimi e contemplati desideri.