Runners sui blocchi di partenza a Tagliacozzo, stasera scatta la Nightrace. Attesi oltre 600 iscritti provenienti anche da fuori regione

Tagliacozzo. Torna la più affascinante corsa dell’estate, che attraverserà vicoli e piazze del centro storico di Tagliacozzo. Nightrace, organizzato da Magic Runners, sotto l’egida della Fidal e con il patrocinio del Comune di Tagliacozzo, è arrivato alla quarta edizione e negli anni passati ha fatto registrare numeri importanti con oltre 600 iscritti provenienti da tutta la regione e anche dal Lazio. L’evento, in programma stasera, prevede la corsa principale, le gare giovanili e la camminata.

Entrambi i percorsi (gara 10 chilometri e passeggiata da 5) hanno uno sviluppo ad anello tra i vicoli della città e attraverso luoghi storici, tipici e tra i più suggestivi tra uno dei borghi più belli d’Italia. Le iscrizioni si potranno effettuare on-line su corrimaster.it. Possono partecipare i tesserati Fidal e Eps riconosciuti dal Coni in regola per la stagione sportiva 2019. Sono ammesse iscrizioni anche sul posto fino a mezz’ora prima della gara munendosi di tessera valida per il 2019 e certificato medico agonistico. Per la gara dei ragazzi e per la non competitiva le iscrizioni verranno effettuate il giorno stesso.

Il costo è di 10€ per la corsa, 10€ per la camminata (comprensive di pettorale, pacco gara e cena finale) e 3€ per la gara dei ragazzi. Sono garantiti 350 pacchi gara e 100 per i camminatori. Una volta terminati, l’iscrizione senza pacco gara è di 5 euro sia per la competitiva che la non competitiva. I partecipanti potranno ritirare il pettorali il giorno della gara a partire dalle 19. I pettorali dei gruppi iscritti tramite società dovranno essere ritirati in una unica soluzione dal presidente o dal delegato pagando l’intero importo.

Tutti i partecipanti alla camminata hanno l’obbligo di compilare e firmare una liberatoria al momento dell’iscrizione. Il percorso presenta salite e discese con tratti di scale, quindi impegnativo soprattutto per i minori. Il tempo limite entro il quale saranno garantiti i servizi di gara è di 1,30 ore dalla partenza.

Il ritrovo è alle 19 in Piazza Duca degli Abruzzi mentre la partenza ragazzi alle 20, della non competitiva alle 20.45 e della gara competitiva alle 21 con premiazione alle 22.30. I rimborsi di società con più atleti al traguardo sono per la prima classificata 300€, per la seconda 150 e per la terza 100. Alle società che si classificheranno nelle prime tre posizioni con meno di 20 atleti al traguardo, verrà corrisposto un premio alternativo a quello in denaro. I rimborsi spese sono previsti solo per le società e atleti Fidal.