Rugby, prima partita dell’anno: l’Avezzano va a Roma e sfida la Capitolina, la 18 va a Catania

Avezzano. “Il nostro obiettivo in questa seconda parte del campionato è di esprimere finalmente il nostro gioco”. Lo ha dichiarato il capitano dell’Avezzano Rugby, Roberto Lanciotti, in vista della prima partita dell’anno, prevista domenica prossima in trasferta a Roma, contro la Capitolina. I gialloneri guidati da Pierpaolo Rotilio, infatti, scenderanno in campo alle 14 e 30. ” Abbiamo avuto molto tempo e diverse partite per correggere gli errori e migliorare i punti critici – ha specificato Lanciotti – adesso dobbiamo solo dimostrare cosa sappiamo fare”. I marsicani hanno avuto del tempo a disposizione per allenarsi e correggere le criticità emerse nel corso della prima parte della stagione.

A disposizione hanno avuto anche un’altra settimana di riposo prima del match di Roma a causa del rinvio della partita di domenica scorsa contro gli Arechi di Salerno che sarà recuperata il 3 febbraio prossimo. ” Affrontiamo la Capitolina fuori casa – ha concluso Lanciotti – e sappiamo che non sarà una partita facile perché il loro gioco è molto veloce e rapido, ma il nostro non sarà da meno e nonostante i diversi infortuni ancora da recuperare, andremo a Roma a caccia di punti”. Impegnata fuori casa anche l’under 18 che, dopo la brillante vittoria contro il Benevento, andrà in Sicilia per sfidare, alle ore 11, il Cus Catania. Sempre domenica, alle ore 12, l’under 16 dell’Avezzano incontrerà nell’ambito del campionato regionale la Neo Ostia rugby. Sabato, invece, alle ore 16 ad Avezzano si terrà un raggruppamento under 14 che vedrà impegnato l’Avezzano contro il Sambuceto rugby.