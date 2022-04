Rugby, l’Isweb Avezzano sconfigge il Messina e si conferma al secondo posto in classifica

“Sapevamo che non sarebbe stata una partita facile, soprattutto dopo la pausa pasquale. Nel primo tempo siamo riusciti a sfruttare la nostra la touche ed il gioco a largo dei tre quarti riuscendo a segnare più volte”, ha spiegato l’estremo Roberto Lanciotti. “Nel secondo tempo, complice un calo fisico, abbiamo avuto più difficoltà a marcare ma siamo riusciti a mantenere la concentrazione e a portare a casa la partita. Sfrutteremo le prossime due settimane per affinare gli aspetti di gioco dove dobbiamo migliorare”.

“L’ingresso in campo della squadra è stato positivo, siamo stati da subito molto determinati e abbiamo messo in cassaforte la partita. Dobbiamo, però, imparare a mantenere alto il livello d’intensità e concentrazione per tutta la partita, evitando errori stupidi o di superficialità. La maturità di una squadra si vede anche in questo”, ha commentato il pilone Davide Di Roberto.