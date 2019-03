Rugby, l’Avezzano si aggiudica il match col Frascati. Seritti: vittoria che rialza il morale della squadra

Avezzano. Con le mete realizzate da Roberto Lanciotti, Cristian Martini, Lorenzo Di Matteo, Lorenzo Cosimati e Nicoló Speranza l’Avezzano Rugby torna alla vittoria in casa superando il Frascati per 32 a 17. ” Sono 5 punti fondamentali per la classifica e per il morale – ha detto a margine dell’incontro il presidente giallonero, Alessandro Seritti – e sono contento della prestazione di oggi soprattutto per l’inserimento in prima squadra di due under 18 perchè significa che stiamo lavorando bene con il vivaio”.

L’allenatore dei marsicani, Pierpaolo Rotilio, infatti, ha convocato e fatto esordire ieri due giocatori appartenenti al vivaio di classe 2000 e 2001. ” Ora – ha precisato il presidente ci aspetta la fase finale del campionato dove getteremo già le basi per la stagione futura”. Oltre alle 5 mete è stata realizzata anche una punizione da Roberto Lanciotti e due trasformazioni sempre messe a segno dal capitano”.

Sono soddisfatto di questa prestazione e spero che sia da stimolo per iniziare un periodo positivo – ha dichiarato il tecnico Pierpaolo Rotilio – e dico questo riferendomi non solo alla domenica , ma anche al lavoro settimanale; un complimento va ai giocatori che si sono impegnati contro un avversario complicato che ha lavorato per rompere il nostro gioco – ha specificato Rotilio – ma che poi è crollato al secondo tempo, e complimenti a tutti gli esordienti che hanno dimostrato grande voglia e determinazione nello stare in campo”. Partita rinviata, invece, nel campionato elite under 18 a causa di un guasto tecnico al mezzo di trasporto della Partenope Napoli. Bene anche l’under 14 che con una grande prestazione ha trionfato a Pescara.