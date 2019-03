Rugby, l’Avezzano ospita il Frascati. Rotilio: vincere e convincere sono i nostri obiettivi

Avezzano. L’Avezzano Rugby torna a giocare in casa dopo il turno di riposo dovuto al VI Nazioni. I gialloneri, guidati dal tecnico Pierpaolo Rotilio, sfideranno sul manto erboso dello stadio di Via dei gladioli, domenica alle 15 e 30, la formazione laziale del Frascati.

“Torniamo a giocare tra le mura amiche – ha dichiarato in settimana il capitano dei marsicani, Roberto Lanciotti – e sarà una partita non facile con una squadra che è riuscita a negarci il successo nella gara di andata; domenica la vittoria resta l’obiettivo primario – ha specificato Lanciotti- ma più di questo abbiamo bisogno di giocare bene, di tornare sui binari che avevamo tracciato riscoprendo le sensazioni positive connesse”.

In questa settimana di stop gli abruzzesi hanno lavorato sulle criticità emerse fino ad oggi per cercare di arrivare a domenica in salute puntando alla vittoria. In caso di risultato positivo, infatti, i gialloneri potrebbero conseguire un ulteriore vantaggio in classifica sulla compagine laziale, attualmente distante 4 punti.

” Ai ragazzi serve ritrovare fiducia in sé stessi – ha concluso il capitano – nelle loro capacità e nel percorso che stiamo affrontando e domenica sarà l’occasione giusta per ricordarci chi siamo”. L’under 18, invece, giocherà alle ore 12, sempre in casa, e affronterà la Capitolina. Questo il programma per il prossimo weekend:

CASA

Domenica

– ore 10,30 campionato interregionale under 16: Avezzano Rugby/Unione Rugby L’Aquila

– ore 12.00 under 18 elite: Avezzano Rugby/Unione Rugby Capitolina

– ore 15.30 serie B: Avezzano Rugby/Frascati Rugby Union

TRASFERTA

Domenica

– ore 10.00 raggruppamento regionale minirugby under 6/8/10 a Paganica

– ore 10.00 under 14: Pescara Rugby/ Avezzano Rugby