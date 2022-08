Rugby, Isweb Avezzano: al via il ritiro di preparazione per la serie A

Avezzano. Smaltita l’euforia per il ritorno in serie A dopo dieci di assenza, per l’Isweb Avezzano Rugby è tempo di concentrarsi sul prossimo campionato che prenderà il via il 2 ottobre. In occasione del debutto nel torneo, i gialloneri ospiteranno la Capitolina Rugby allo stadio “Angelo Trombetta”.

Da questa settimana, sotto la guida del preparatore Domenico Ciaccia, la prima squadra ha ripreso la preparazione atletica. Disponibili i due i nuovi innesti in rosa: la seconda linea Piergiorgio Giangregorio, proveniente dal Benevento Rugby, e Giovanni Natalia, mediano d’apertura proveniente dal Pesaro Rugby. Per quest’ultimo si tratta di un ritorno in giallonero dopo tre anni.

A coordinare gli allenamenti Vincenzo Troiani, da quest’anno capo allenatore dell’Isweb Avezzano Rugby, affiancato dal coach Pierpaolo Rotilio e da Roberto Quartaroli, allenatore dei trequarti. Confermata in blocco, dunque, la guida tecnica che tante soddisfazioni ha dato alla società abruzzese.

“Giocare per il club nel quale sono cresciuto non ha prezzo e appena ho avuto l’opportunità non ho esitato. Ho ritrovato un ambiente fresco e stimolante. Conoscevo già molti compagni di squadra, con alcuni ho condiviso il percorso giovanile, altri li vedevo giocare quando ero un ragazzino, con altri ancora ho avuto il piacere di allenarmi durante lo stop dei campionati di due stagioni fa. Abbiamo il compito di rappresentare la nostra regione in giro per l’Italia, sperando di farlo al meglio. Fondamentale sarà l’apporto dei nostri tifosi”, ha dichiarato Natalia.

Così Giangregorio: “Sono entusiasta e lusingato di far parte di questo ambiente che, fin da subito, ho trovato motivante e stimolante! Sono soprattutto felice di aver trovato un gruppo già coeso che ha iniziato a lavorare bene e duramente sin dal primo giorno. Sono convinto che con questa forma mentis si possano raggiungere risultati importanti dentro e fuori dal campo! La testa è già proiettata al 2 ottobre, il countdown è partito”.