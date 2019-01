Rugby: al via il girone di ritorno, l’Avezzano scende in campo alle 15 contro la capolista

Avezzano. Tutto pronto per l’inizio del girone di ritorno del campionato nazionale di rugby di serie B e L’Avezzano Rugby scenderà in campo, alle 15, davanti al pubblico di casa per sfidare la capolista Villa Pamphili. “ Torniamo a giocare in casa, affrontando la capolista del girone – ha dichiarato in settimana il capitano giallonero, Roberto Lanciotti – loro hanno alle spalle una lunga serie di risultati positivi mentre per noi le ultime gare non hanno avuto il risultato sperato”. L’Avezzano rugby, infatti, arriva da una serie di sconfitte nonostante le buone prestazioni.

“Proprio per questo – ha precisato Lanciotti – possiamo giocare senza nessun peso addosso, in quanto non abbiamo nulla da perdere; dobbiamo ritrovare la fiducia nei nostri mezzi e nelle nostre capacità e sono più che convinto che ogni partita possa essere alla nostra portata”. In settimana la squadra ha lavorato per colmare alcune lacune che si sono evidenziate domenica scorsa a Roma, contro la Capitolina. “ Sarà un match impegnativo perché perché loro puntano al salto di categoria – ha dichiarato il mediano di apertura Lorenzo Di Matteo – sono sicuramente una squadra preparata dal punto di vista fisico e mentale, proprio questo ci stimolerà a dare il massimo e a tenere d’ occhio l’obiettivo che è quello di rimanere concentrati sulla prestazione e di giocare al meglio al di là del risultato finale”. Positivo anche il commento del presidente Alessandro Seritti.

“Dopo la non esaltante prestazione di domenica scorsa a Roma mi aspetto una prova d’orgoglio e di cuore dei ragazzi – ha detto Seritti – incontreremo la prima della classe e questo deve essere un ulteriore stimolo a fare bene davanti al pubblico di casa; nonostante le temperature rigide invito tutti gli appassionati allo stadio del rugby per dare una degna cornice di pubblico a questo match”.

Questo il programma del prossimo weekend:

Stadio dei Gladioli Avezzano

domenica 27 gennaio 2019:

– ore 11.00 under 18 elite: Avezzano Rugby – Legio Invicta Roma

– ore 15.00 serie B: Avezzano Rugby – Villa Pamphili Rugby



TRASFERTA:

domenica 27 gennaio 2019:

– ore 11.00 under 16 – Roma Acquacetosa: Polisportiva Lazio Rugby – Avezzano Rugby