Rubinetti chiusi alle “Cassette d’Acqua” a Celano, tecnici al lavoro per ripristinare i distributori

Celano. Distributori fuori uso e rubinetti chiusi nelle “Cassette d’Acqua” a Celano. I distributori di piazza Aia e del Rione Campitelli, che erogano acqua a 5 centesimi al litro, sia naturale che gassata, sono state installate dal Comune nel gennaio del 2017.

A segnalare il disservizio sono stati i residenti che hanno chiesto spiegazioni al Comune. I tecnici sono già al lavoro per cercare di risolvere la problematica con la società che gestisce il servizio legata alle tariffe del distributore al fine di ripristinarle quanto prima. Già in settimana si potrebbe arrivare a una quadra per far riaccendere le due “Casette dell’acqua” che hanno l’obiettivo di fornire acqua a chilometro zero e ridurre la plastica. A Celano sono 5 le postazioni dove poter riempire le bottiglie spendendo solo qualche centesimo. Due sono quelle di piazza Aia e del rione Campitelli, attualmente fuori uso, poi ce ne sono altre tre nel quartiere Stazione, a Costa Aia e in Borgo Strada 14.