Rubato il bambinello del presepe di Celano, i cittadini: gesto indegno. Denunciati altri atti vandalici in città

Celano. Rubato il bambinello del presepe in piazza IV Novembre a Celano. A denunciare l’accaduto un residente, che ha postato la foto del presepe della piazza celanese sul gruppo social della città. “Questo è quello che rimane della statuina del bambinello che si trovava nel presepe in piazza”, si legge nella segnalazione, “verso le 11.30 di ieri sono passato a controllare ed era tutto a posto. Chi ha commesso questo gesto dovrebbe solo vergognarsi, non aggiungo altro”.

Il presepe era stato realizzato in occasione delle festività natalizie nella piazza principale del paese come da tradizione. Negli ultimi giorni, però, qualcuno ha pensato bene di andarlo a depauperare, sottraendo uno dei suoi simboli: il bambinello. “Dubito che chi abbia commesso il gesto si renda davvero conto di quanto sia misero”, commenta un cittadino, “è un gesto indegno, spero che gli autori si vergognino e si pentano”.

Non è escluso, però, che le telecamere degli istituti bancari che si trovano nella zona e quelle comunali possano aver ripreso quanto accaduto. Duri i commenti dei tanti cittadini e residenti sotto il post in questione, che denunciano inoltre altri episodi di vandalismo in città. “Questa notte degli individui sono entrati nella mia proprietà”, spiega una residente, “i miei cani gli si sono avventati contro e loro hanno menato agli animali. Era poco prima delle 3: noi gli abbiamo gridato contro qualcosa, ho acceso le luci esterne e sono scappati ma non erano andati via. Dopo poco ho visto uno che correva in giù, si è poi girati ed è tornato indietro sempre di corsa”.